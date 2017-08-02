Автор: Ирина Белогривая

Четверо детей в Иркутской области выпали из окон

Опубликовано: 02.08.2017 13:49

Это статистика только за одни сутки. ЧП произошли в Братске, Нижнеудинске, Ербогачене и Заларях. В Братске двухлетний мальчик выпал с шестого этажа. В подъезде многоэтажки он выглянул в разбитое окно, не удержал равновесие и упал вниз.

В этот момент вместе с ним были мама и сестра. Женщина спустилась на пятый этаж к мусоропроводу, оставив детей на пару минут. К счастью, ребенок жив. Сейчас он находится в больнице с переломами костей таза. По версии экспертов, удар от падения смягчили коробки, которые стояли внизу. А в Нижнеудинске из окна третьего этажа выпала двухлетняя девочка. Она жива, ее доставили в больницу. Все обстоятельства сейчас выясняют следователи. Всего с начала года из окон выпали 32 ребенка, двое из них погибли.

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