Автор: Альфия Еремеева

Массовый побег устроили воспитанники спецшколы в поселке Тельма Усольского района

Опубликовано: 01.08.2017 18:30

Подростков туда направляют по решению суда. По информации регионального министерства образования, сбежали 18 человек. Большую часть уже вернули.

В сторону Черемхово - туда направились двое беглецов - уже выехала полиция. Поиски еще троих продолжают. А в самой коррекционной школе работает межведомственная комиссия. Выяснилось, сначала территорию покинули трое подростков. Пока сотрудники заведения выясняли все обстоятельства их побега, замешательством воспользовались еще 15 воспитанников. Они также преодолели высокий забор и скрылись за пределами территории. "Психологи беседовали с детьми, выясняли причины совершенного побега. Два этих ухода - один в обед, другой в вечернее время - не связаны между собой. Первые ушли, по заявлению детей, отметить день рождения друга, одного из них. Оставшиеся ушли просто погулять, развеяться", - сообщила Екатерина Прудкая, начальник управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области.

Полицейские установили: за время отсутствия никаких противоправных действий подростки не совершили. Действия их наставников также оценят правоохранительные органы. Идет доследственная проверка по статье "Халатность".

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