Автор: Алексей Келэвро

Бывший тренер иркутской "Байкал-Энергии" Евгений Ерахтин возвращается в команду

Опубликовано: 01.08.2017 17:51

Такую информацию опубликовал спортивный информационный портал "Чемпионат". Его дисквалификацию сократили до 4 месяцев.

Напомним, наставника отстранили от должности старшего тренера хоккейного клуба после скандального матча в Архангельске. Тогда наши земляки запустили в собственные ворота 20 мячей. На возвращении тренера в команду настоял руководитель клуба Олег Янко. Пока точно неясно, когда Ерахтин приступит к работе. Но, по словам экс-тренера, он внимательно следил за ходом игр и готов приступить к своим обязанностям в любой момент.

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