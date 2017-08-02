Бывший тренер иркутской "Байкал-Энергии" Евгений Ерахтин возвращается в команду

По данным ЦБР (2017.08.02)
Выпуск новостей за 01.08.2017 (62.73)
Такую информацию опубликовал спортивный информационный портал "Чемпионат". Его дисквалификацию сократили до 4 месяцев.
Напомним, наставника отстранили от должности старшего тренера хоккейного клуба после скандального матча в Архангельске. Тогда наши земляки запустили в собственные ворота 20 мячей. На возвращении тренера в команду настоял руководитель клуба Олег Янко. Пока точно неясно, когда Ерахтин приступит к работе. Но, по словам экс-тренера, он внимательно следил за ходом игр и готов приступить к своим обязанностям в любой момент.