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Автор:
Альфия Еремеева

4 августа в Ольхонском районе стартует турнир по бурятской борьбе памяти Михаила Елбаскина

Опубликовано: 01.08.2017 17:49

Изображение Выходные на Байкале пройдут под знаком национальных игр. Турнир по бурятской борьбе памяти Михаила Елбаскина стартует 4 августа в Ольхонском районе. Начало соревнований в субботу в 11 утра. Финалы пройдут в воскресенье.

На берег Байкала приедут борцы из Бурятии, Забайкальского края, Якутии, Тувы. В этом году ждут новичков - участников из Красноярского края. Иркутскую область представит большая команда - лучшие спортсмены Усть-Ордынского округа. "Сейчас уже основная подготовка закончилась. Ребята приехали из Осинского района, там был большой сбор, подготовка всех возрастов. Они две недели усиленно тренировались. Сейчас уже перед самыми соревнованиями идет подгонка веса. Поэтому нагрузки сейчас убавили", - рассказал Альберт Шодоров, исполнительный директор федерации национальной борьбы Иркутской области.

Турнир по национальной борьбе посвящен памяти мастера спорта Советского Союза Михаила Елбаскина. Уроженец Ольхонского района, он был первым чемпионом РСФСР по вольной борьбе в истории бурятского спорта. Турниры в честь именитого земляка проводят с 1996 года. Именно с этих соревнований началась спортивная карьера известных борцов Александра Богомоева, Григория Кожевникова, Баира Омоктуева. Не один раз они становились чемпионами крупных российских и международных соревнований.

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