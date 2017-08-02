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Автор:
Анастасия Байдракова

Мастер-класс для иркутских конников проводит чемпион России Владимир Белецкий

Опубликовано: 01.08.2017 17:46

Изображение И вот прыжок, и вот летит. Правильно брать барьеры учились сегодня иркутские конники. В центре фонда Тихомировых проходит трехдневный мастер-класс по конкуру. Поделиться опытом приехал Владимир Белецкий - мастер спорта международного класса и абсолютный чемпион России.

Простые навыки, от которых зависит практически все. Правильная посадка в седле, умение верно держать баланс, добиваться подчинения от лошади. Владимир Белецкий заявляет сразу: я не буду учить сверхъестественному. Но даже для тренеров удивительно его умение буквально за час занятия исправить ошибки, над которыми до этого бились месяцами.

Елизавета Куликова в мастер-классе участвует на орловском рысаке по имени Абсент. Перворазрядница, которая посвятила конному спорту уже 11 лет, делится: то, что было в начале тренировки и в конце, - небо и земля. "У нас вчера были соревнования, все было такое на кипише, он куда-то летел, я его что-то там пилила, непонятно что делала, такое ощущение, что задача была просто доехать. А сейчас я понимаю, что уже где-то можно и поспокойнее, что и он может не кипишевать и бежать, как я прошу", - говорит Елизавета Куликова, участница мастер-класса.

Владимир Белецкий - абсолютный чемпион России, трехкратный финалист Кубка мира. Готовит московских спортсменов в школе олимпийского резерва и специально занимается развитием конного спорта в регионах. "Мне так повезло, что я тренировался с ведущими специалистами конного спорта, которые вообще существуют на нашей планете. Это Франке Слоотак, Йорун Даббельдам. Это олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Европы, победители всевозможных соревнований. И, естественно, у этих спортсменов я брал уроки, тренировался, и сейчас тот опыт и знания, которые накопил, я стараюсь передать здесь, в России", - сказал Владимир Белецкий, мастер спорта международного класса по конкуру.

Спортсмены Иркутской области нечасто участвуют в соревнованиях на западе: слишком сложно везти лошадей через всю страну. Но на уровне СФО результаты хорошие. "В этом году очень успешно выступили юноши, попали в тройку лидеров, и сейчас по результатам СФО мы уже отбирались на спартакиаду, но впервые за историю Иркутской области по факту поехали, потому что очень тяжело. И всадница от Иркутской области будет защищать честь области на Всероссийской спартакиаде", - рассказала Анастасия Тихомирова, главный тренер конного центра фонда Тихомировых.

Ну а мастер-класс, который продлится три дня, - дополнительный стимул для спортсменов повышать свой уровень.

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