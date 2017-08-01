Автор: Маргарита Кислицына

День ВМФ в Иркутске встретили торжественным маршем

Опубликовано: 31.07.2017 18:03

Колонна из ветеранов и всех, кто когда-либо служил на флоте, прошла под музыку оркестра от Дома офицеров на Карла Маркса до концертной площадки на острове Юность. Продолжился праздник уже на Ангаре. Там впервые прошел парад маломерных судов речного флота.

В митинге принял участие председатель Законодательного собрания Сергей Брилка. Ему вручили общественную медаль военно-морского флота. "Сегодня мы знаем, что военно-морской флот - это современнейший флот, который обладает всем: авиацией, хорошими кораблями, подводными кораблями, подводными лодками. И очень здорово, что несколько кораблей носят название "Иркутск". Это корабли, которые представляют наш город в военно-морском флоте", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Под звуки гимна и оружейных залпов военные моряки спустили на воду венок в память о погибших товарищах при исполнении служебного долга.