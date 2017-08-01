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Автор:
Николай Бессонов

В рамках экомарафона школьники собрали на берегу Байкала 350 мешков мусора

Опубликовано: 31.07.2017 17:54

Изображение "360 минут" - известный экомарафон отмечает в этом году 7-летие. За это время он вышел далеко за пределы Прибайкалья. О небывалом масштабе всероссийской уборки далее.

Эти школьники делают то, что взрослым туристам почему-то не под силу. Дети очищают берега Байкала от мусора - получают опыт и показывают пример другим. Трудоемкая работа идет в рамках экомарафона "360 минут". 120 детей участвуют в образовательном проекте "Сердце Байкала". Получают экологическое воспитание, изучают работу заповедников. В этом году мероприятие приобрело небывалый масштаб. Партнером экомарафона стала федеральная целевая программа "Вода России". "Акция по уборке берегов "Вода России" - это третий год уборок, довольно активных. В прошлом году порядка миллиона, чуть больше участников по всей стране. Это 80 регионов. И вот сегодня мы на Байкале, и в рамках нашего партнерства с компанией "En+" мы решили объединить усилия для того, чтобы повысить эффективность этих уборок. Мы покажем людям, что важно бережно относиться к воде", - говорит Илья Разбаш, представитель ФЦП "Вода России".

Экомарафон является частью комплексной программы по защите озера Байкал и заповедных территорий. С начала года компания "En+" провела уже больше 70 экологических акций. Люди не только убирают мусор, но и очищают от надписей скалы, ликвидируют стихийные свалки. На Байкале волонтеры посетят четыре точки, где хуже всего обстоят дела с чистотой. "В этом году мы разрослись и стали большим Всероссийским экологическим марафоном, мероприятия которого проходят в 11 регионах, и в них в этом году примут участие более 100 000 человек. Для нас очень почетно и важно присоединение к экомарафону федеральной целевой программы Министерства природных ресурсов "Вода России", - сказала Мария Грачёва, руководитель проектов по устойчивому развитию "En+ Group".

Дети собрали на берегу Байкала 350 мешков мусора. Еще такие акции дают возможность детям повысить экологические знания. Разработать собственный проект развития инфраструктуры заповедников, обсудить злободневные экологические проблемы. Ключевую акцию наметили на 9 сентября. К этому времени вся страна будет готова установить новый экологический рекорд.

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