Автор: Алексей Келэвро

В Иркутске прошел кастинг для участия в конкурсе "Мисс Россия-2018"

Опубликовано: 31.07.2017 17:48

Корона "Мисс России-2018" ищет хозяйку в регионах России. В Иркутске прошел кастинг для участия в национальном конкурсе красоты. Самые яркие сибирячки показали свое умение профессионально дефилировать на подиуме и, конечно, блистали своими природными данными.

Говорят с лица воду не пить, но в этом зале на портретах красавиц можно устроить настоящий пир. Самые красивые девушки Иркутской области от 17 до 23 лет уверенно дефилируют по красной дорожке прямиком к славе. Предпосылки к этому есть вполне серьезные. На кастинг приехали представители национального конкурса. "Мы обратим на них пристальное внимание, надеюсь, привезем кого-нибудь в Москву на кастинг, на следующий центральный кастинг "Мисс Россия". Главное - найти и в этом сложность. Тут нам помогают регионы. Найдем какой-нибудь неограненный бриллиант", - говорит Анастасия Прокопец, региональный директор конкурса "Мисс Россия-2018".

На кастинге целое ожерелье из неограненных бриллиантов. Около 30 участниц прибыли в надежде примерить в перспективе главную корону страны. Некоторые прошли серьезную школу модельной подготовки. Кастинг проходил в несколько этапов: дефиле в разных нарядах и общение с жюри. По словам организаторов, красота - вещь серьезная и мало быть просто обаятельной снаружи. "Умение преподнести себя, девушки, которые обладают замечательными данными, но при этом находят в себе недостатки какие-то, а в юности мы все это умеем делать, у них меньше шансов. Отучить человека стесняться очень трудно, на это требуется много времени. Он должен сам сделать свой выбор: или я себя стесняюсь, либо я собой горжусь", - отмечает Татьяна Скороходова, организатор кастинга.

Чтобы оценить, какой должна быть самая лучшая красавица страны, в Иркутск буквально с небес спустилась нынешняя обладательница именитой награды - "Мисс Россия-2017" Полина Попова. "Побывала на Байкале. И вся красота природы, она передается вам. Вы все уникальны и неповторимы. Главное - верить в себя", - напутствовала Полина Попова.

Поверить в себя есть вполне реальные шансы у пятерых участниц регионального кастинга. Их анкеты с фотографиями отправились в центральный офис всероссийского конкурса, который, к слову, пройдет уже весной.