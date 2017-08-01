Автор: Виктория Малая

Сезонные распродажи привлекают внимание иркутян

Опубликовано: 31.07.2017 17:39

Дачный сезон в самом разгаре. На рынке снижаются цены на самые популярные овощи: огурцы, помидоры и лук. Сезонный ценопад только начинается, обычно он достигает пика к середине августа. Кроме того, сэкономить сейчас можно и на зимних вещах. Что выгодно покупать жарким летом, расскажем далее.

Летом дешевеет то, что растет на грядках. А еще, по статистике, падает стоимость мебели и абонементов в спортзал. А вот вентиляторы и кондиционеры, наоборот, выгоднее покупать в мороз. Стремятся ли иркутяне сэкономить, приобретая несезонный товар?

- Особенно когда есть скидки! Сезонные скидки, распродажи. Когда товар непопулярен, в связи с тем, что сезон другой, соответственно, на него скидки. Покупаем, конечно!

- Непосредственно в сезон, конечно, дороже вещи покупать. Это логично.

- Ну, допустим, шуба, которая стоила 80 тысяч, ты ее купил за 35. Такое было, да. Реально.

Действительно чаще всего стоимость шубы летом значительно ниже ее цены в разгар морозного сезона. Однако это никак не сказывается на ассортименте меховых изделий летом. А даже, наоборот, в Иркутске выбора стало еще больше: царский соболь, рысь, российская и европейская норка, каракуль и лиса. Шубы, полушубки, автоледи и жилеты. Все изделия, представленные в магазине "Elena Furs" шьются из меха, который приобретают на известных мировых пушных аукционах. "Я увидела через интернет, что открывается замечательный магазин, очень известный. Я зашла в интернет-магазин, увидела, что очень большой ассортимент. Была очень рада. Зашла в магазин, увидела, что все это здесь в Иркутске присутствует", - делится Елена Томилова, покупатель.

Здесь есть простые, но качественные шубы без излишеств и, конечно, эксклюзивные изделия из уникального меха. Например, в магазине представлен большой ассортимент как роскошных шуб из рыси, соболя и куницы, так и доступных, но не менее желанных норковых шуб, которые не теряют актуальности. Именно поэтому иркутянки без сомнения смогут подобрать шубу мечты на любой вкус и кошелек. "Все изделия производятся на наших собственных фабриках в России и Европе. Также в честь открытия магазина вы можете приобрести изделия по цене от производителя. И при покупке в рассрочку все скидки сохраняются. Приходите, будем рады видеть вас", - сказала Марина Чустеева, продавец-консультант.

Ну а так как зима в Сибири длится почти полгода, в наших климатических условиях шуба - это действительно не роскошь, а необходимость.