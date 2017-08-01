Автор: Екатерина Лыкова

Контроль за дорожными работами в Иркутске усилен

Опубликовано: 31.07.2017 17:31

Под пристальным вниманием каждый этап ремонта дорог в Иркутске. Контроль ведет отдельная комиссия. Кто и как оценивает дорожные работы, расскажем в следующем материале.

Эту дорогу, пожалуй, знают большинство автомобилистов Иркутска. На улице Челябинской находится ГИБДД. Вот только добраться до подразделения было некомфортно. Асфальта здесь не было никогда. Поэтому разительным переменам водители рады. Учтут на улице и уклоны под ливневку. На днях дорогу планируют сдать.

Вовсю идут работы и на участке Рабочего Штаба. Комиссия обратила внимание на прежние некачественные работы сетевых компаний, контроль за ними решено усилить.

Значительные изменения ждут и Маратовскую развязку. Строители обустраивают съезд между мостом и улицей Баррикад. Именно здесь будут проезжать автомобилисты. Уже готово основание под асфальт. По самому же кольцу пустят общественный транспорт. Новую схему планируют ввести к 1 сентября. Пока же каждый этап тщательно контролируют. Лаборатория проверяет даже щебенку.

Общественники отмечают: подрядчики наиболее ответственно стали относится к качеству работ. "Мы достаточно жестко взяли под контроль и качество асфальта, и качество материалов, которые используются. Уже не используются бетонные бордюры, переходим на гранитные бордюры. Переходим к контролю над культурой производства, чтобы смотреть на такие вещи, как знаки, освещение дорожных работ", - говорит Алексей Шабанов, председатель "Союза автомобилистов Сибири".

Проверку комиссии на качество не прошла объездная Ново-Ленино. Подрядчику пришлось переделывать дорогу. И теперь объект ждет повторная проверка. С каждым годом становится все больше неравнодушных людей, которые хотят контролировать качество ремонта. "При производстве работ находятся вещи, на которые надо обращать наиболее пристальное внимание подрядчикам. Это нормальная практика, самое главное - следить, контролировать. Это неоценимый опыт, мы только в начале пути, вовлекаем людей неравнодушных. Мы открыты абсолютно для каждого, кто хотел бы участвовать в этом процессе, можно назвать общественники, можно назвать жители, горожане, то есть народный контроль", - подчеркнул Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Масштабный ремонт планируют завершить к концу августа, но подрядчики прилагают усилия, чтобы сдать дороги раньше срока.