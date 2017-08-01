виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+28
Вт
день
+24/+26
Вт
вечер
+20/+22
Ср
ночь
+15/+17

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.0633
Евро/Рубль:
  70.4603

По данным ЦБР (2017.08.01)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 31.07.2017 (68.51)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Николай Бессонов

Управляющие компании борются за дом – страдают жильцы

Опубликовано: 31.07.2017 17:24

Изображение Не нравится работа управляющей компании - смени на другую. Звучит просто, вот только сделать это нелегко. Один из домов Иркутска стал полем битвы двух управляющих компаний, а жильцы - заложниками.

Разруха в подъезде - признак отсутствия хозяина. Точнее, двоевластия. С некоторых пор дом №1 на проспекте Маршала Жукова обслуживают сразу две управляющих компании. Одна – бывшая, от нее всячески пытаются избавиться жильцы, другая – будущая, за нее проголосовали большинством обитателей дома. Но первая не торопится уходить с насиженного места, а вторая из-за этого не может оказывать услуги. "Мы выбрали большинством голосов, собственники дома, компанию "Иркут", а до "Иркута" у нас была компания "Уютный дом", а сейчас, после банкротства, вошла якобы ООО "Уютный дом". То есть те же самые руководители сменили вывеску, и практически компания осталась та же", - рассказывает Татьяна Кононова, житель дома №1 на проспекте Маршала Жукова.

Сменить домоуправление пришлось через суд. Но тяжба длится уже три месяца. И люди не знают, кому и за что платить. А сегодня жильцов ждал неприятный сюрприз: "Уютный дом" отключил половину квартир от электричества. Почему, никто не понимает. Под санкции попали даже те, кто исправно платит за коммуналку. "Сказали: погасите коммунальные платежи, и мы вам включим электроэнергию. Я сказал, что это самоуправство, перед Иркутской энергосбытовой компанией я не имею никаких долгов, и электроэнергию мне по идее отключить не могли", - говорит Алексей Ермолов, житель дома №1 на проспекте Маршала Жукова.

По словам клиентов, компания постоянно завышала плату за услуги. На счету людей уже несколько выигранных дел. С директором "Уютного дома" нам удалось поговорить по телефону. Говорит, намеренно свет никто не отключал. "Подгорела шина на одном из трех соединений. Так как это аварийная ситуация, она дала нам возможность должников пошантажировать, чтобы они погасили свою задолженность. Поэтому добросовестные плательщики звонили, я им объяснял истинную причину отключения. А те, кто должники, мы тут же говорили: отключили за долги", - сообщил Сергей Мишаков, директор ООО УК "Уютный дом".

Кстати, стоит напомнить, что четыре года назад руководителя "Уютного дома" сотрудники ОБЭПа задержали для объяснений по подозрению в злоупотреблении полномочиями и завышении тарифов. Объясняться с правоохранителями придется и в этот раз. Разгневанные жильцы уже написали соответствующее заявление в полицию.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.648561000824 Sec.