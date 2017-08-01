Автор: Николай Бессонов

Управляющие компании борются за дом – страдают жильцы

Опубликовано: 31.07.2017 17:24

Не нравится работа управляющей компании - смени на другую. Звучит просто, вот только сделать это нелегко. Один из домов Иркутска стал полем битвы двух управляющих компаний, а жильцы - заложниками.

Разруха в подъезде - признак отсутствия хозяина. Точнее, двоевластия. С некоторых пор дом №1 на проспекте Маршала Жукова обслуживают сразу две управляющих компании. Одна – бывшая, от нее всячески пытаются избавиться жильцы, другая – будущая, за нее проголосовали большинством обитателей дома. Но первая не торопится уходить с насиженного места, а вторая из-за этого не может оказывать услуги. "Мы выбрали большинством голосов, собственники дома, компанию "Иркут", а до "Иркута" у нас была компания "Уютный дом", а сейчас, после банкротства, вошла якобы ООО "Уютный дом". То есть те же самые руководители сменили вывеску, и практически компания осталась та же", - рассказывает Татьяна Кононова, житель дома №1 на проспекте Маршала Жукова.

Сменить домоуправление пришлось через суд. Но тяжба длится уже три месяца. И люди не знают, кому и за что платить. А сегодня жильцов ждал неприятный сюрприз: "Уютный дом" отключил половину квартир от электричества. Почему, никто не понимает. Под санкции попали даже те, кто исправно платит за коммуналку. "Сказали: погасите коммунальные платежи, и мы вам включим электроэнергию. Я сказал, что это самоуправство, перед Иркутской энергосбытовой компанией я не имею никаких долгов, и электроэнергию мне по идее отключить не могли", - говорит Алексей Ермолов, житель дома №1 на проспекте Маршала Жукова.

По словам клиентов, компания постоянно завышала плату за услуги. На счету людей уже несколько выигранных дел. С директором "Уютного дома" нам удалось поговорить по телефону. Говорит, намеренно свет никто не отключал. "Подгорела шина на одном из трех соединений. Так как это аварийная ситуация, она дала нам возможность должников пошантажировать, чтобы они погасили свою задолженность. Поэтому добросовестные плательщики звонили, я им объяснял истинную причину отключения. А те, кто должники, мы тут же говорили: отключили за долги", - сообщил Сергей Мишаков, директор ООО УК "Уютный дом".

Кстати, стоит напомнить, что четыре года назад руководителя "Уютного дома" сотрудники ОБЭПа задержали для объяснений по подозрению в злоупотреблении полномочиями и завышении тарифов. Объясняться с правоохранителями придется и в этот раз. Разгневанные жильцы уже написали соответствующее заявление в полицию.