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Автор:
Анастасия Байдракова

Ушел за ягодами и не вернулся

Опубликовано: 31.07.2017 14:27

Изображение Пропавшего мужчину два дня искали в тайге в Шелеховском районе. В операции участвовали несколько десятков сотрудников службы спасения, полиции и волонтеров. Заслуженного учителя России Александра Кошкина обнаружили в 500 метрах от дороги без признаков жизни. Он скончался от острой сердечной недостаточности.

Люди живо откликнулись на просьбы о помощи, предложения в соцсетях продолжают поступать родственникам до сих пор. Такая активность очень помогает в поисках. А сотрудники МЧС напоминают: в тайгу не следует отправляться в одиночку.



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