Ушел за ягодами и не вернулся

По данным ЦБР (2017.08.01)
Выпуск новостей за 31.07.2017 (68.51)
Пропавшего мужчину два дня искали в тайге в Шелеховском районе. В операции участвовали несколько десятков сотрудников службы спасения, полиции и волонтеров. Заслуженного учителя России Александра Кошкина обнаружили в 500 метрах от дороги без признаков жизни. Он скончался от острой сердечной недостаточности.
Люди живо откликнулись на просьбы о помощи, предложения в соцсетях продолжают поступать родственникам до сих пор. Такая активность очень помогает в поисках. А сотрудники МЧС напоминают: в тайгу не следует отправляться в одиночку.