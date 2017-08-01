Автор: Анастасия Байдракова

Ушел за ягодами и не вернулся

Опубликовано: 31.07.2017 14:27

Пропавшего мужчину два дня искали в тайге в Шелеховском районе. В операции участвовали несколько десятков сотрудников службы спасения, полиции и волонтеров. Заслуженного учителя России Александра Кошкина обнаружили в 500 метрах от дороги без признаков жизни. Он скончался от острой сердечной недостаточности.

Люди живо откликнулись на просьбы о помощи, предложения в соцсетях продолжают поступать родственникам до сих пор. Такая активность очень помогает в поисках. А сотрудники МЧС напоминают: в тайгу не следует отправляться в одиночку.