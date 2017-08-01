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Автор:
Альфия Еремеева

Спортобзор

Опубликовано: 31.07.2017 14:21

Изображение Золото и бронзу завоевали спортсмены Иркутской области на чемпионате России по легкой атлетике. Он состоялся в подмосковном Жуковском. Кто выступил лучше всех и когда легкоатлеты будут соревноваться в Иркутске, расскажем в спортобзоре.

"Золото" в прыжках с шестом завоевала Ангелина Краснова. Результат иркутянки - 4 метра 60 сантиметров. Второе место у представительницы Москвы и Белгородской области. Третье у спортсменки из Санкт-Петербурга. А в эстафете 4 х 400 метров легкоатлеты из северной столицы оказались сильнее. Серебро досталось Пермскому краю. Спортсмены из Иркутской области - третьи. Бронзу завоевали братья Владимир и Илья Красновы, Евгений Панасенко и Вадим Резвых.

Иркутские легкоатлеты отличились и на соревнованиях в Турции. У Максима Куликова золото 23 летних Сурдлимпийских игр. Награду он завоевал в десятиборье. И это уже третья медаль на счету спортсмена. Ранее на этих же соревнованиях Максим Куликов становился третьим в беге на 110 метров с барьерами и прыжках в длину.

А уже в эти выходные, 5 и 6 августа, на стадионе технического вуза пройдет 15-й "Мемориал иркутских легкоатлетов". На всероссийские соревнования приедут более 250 спортсменов из городов Иркутской области, Хабаровска, Благовещенска, Барнаула, Красноярска, Читы, Улан-Удэ, Новосибирска, Омска и Абакана. Выступать участники будут в 16 дисциплинах. Это бег на различные дистанции, прыжки с шестом и в длину, метание диска и копья, толкание ядра.

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