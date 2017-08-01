Автор: Маргарита Кислицына

Сотни туристов не могут вернуться с Ольхона на большую землю

Опубликовано: 31.07.2017 14:18

В разгар самого насыщенного сезона на Байкале сломался один из трех паромов. Автомобильная пробка из машин растянулась на несколько километров. Своей очереди люди ожидают сутками. Дело доходит до драк.

Нервы сдают у всех: и у туристов, и у правоохранителей. А потоку машин ни конца, ни края. Автомобильная пробка на переправу растянулась на несколько километров. Доходит до 700 автомобилей. В очереди на паром много пенсионеров и маленьких детей. Новый антирекорд ольхонской переправы - время ожидания двое суток. Туристы говорят: все это время приходилось буквально выживать. "На хлебе и воде. Даже воды не было, ни туалета, ничего. Выживали просто. Реально, как в поле запустить без еды, без воды, без туалета и так далее. Так и выживали", - рассказывает ода из отдыхающих.

Причина такого коллапса - поломка нового парома "Семен Батагаев". Он начал курсировать буквально 2 месяца назад. А на этих выходных обнаружили сбои в работе электронной системы автоматического управления левым двигателем. "То есть поза-позавчера сломался, но они об этом не знали. А вчера окончательно. Все. Двигатель. На одном двигателе до баржи дошли", - сказал Станислав Суковотицин, моторист.

Сейчас переправу обслуживают два парома - "Дорожник" и "Ольхонские ворота". Вместо запланированных 15 рейсов они выполняют порядка 20 каждый за рабочую смену. Но, как видно по пробке, этого недостаточно. После изнурительного ожидания люди буквально готовы драться за место и рисковать своей жизнью, рассказывает наш корреспондент Марина Беклемишева, которая тоже, отправившись в отпуск на Ольхон, оказалась в заточении на острове.

Для усиления безопасности возле паромов выставили экипажи ППС. Здесь дежурят полицейские потому, что вчера и сегодня здесь возникали конфликты. Люди буквально ложились под машины, чтобы не пускать тех, кто хочет проехать без очереди.

Устранять причину поломки будут специалисты завода-изготовителя из Барнаула. Отремонтируют "Семена Батагаева" не раньше 2 августа. На это время туристам медицинскую помощь будут оказывать в помещении бывшего информационного пункта в "Заповедном Прибайкалье".