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Автор:
Екатерина Лыкова

Получившая травмы альпинистка четыре дня ожидала помощи

Опубликовано: 28.07.2017 18:47

Изображение Уникальную спасательную операцию провели сегодня сотрудники регионального МЧС. Они доставили с Шумака туристку из Ижевска, которая сорвалась с 20-метровой скалы. При этом альпинистка получила черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Она пролежала четыре дня в ожидании помощи.

Девушка использовала единственный доступный способ привлечь внимание: подавала звуки сигнальным свистком. По счастливому совпадению, их услышали другие туристы, они и вызвали спасателей. Стоит отметить, девушка отправилась в поход одна. "Она опытный турист, у нее были с собой аптечка, запас необходимых продуктов питания. Тем самым она обеспечила необходимый запас на 2-3 дня, чтобы прожить. Она самостоятельно через боль поставила палатку, сумела добраться до берега, набрать себе небольшое количество воды", - сообщил Андрей Шутов, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.

До места посадки вертолета пострадавшую пришлось нести на носилках около полукилометра. Пострадавшую передали врачам медицины катастроф. Сейчас жизни туристки ничего не угрожает, она находится в Иркутской областной больнице.

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