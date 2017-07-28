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Автор:
Николай Бессонов

Очереди в почтовых отделениях Иркутска исчезнут нескоро

Опубликовано: 28.07.2017 17:56

Изображение Сегодня "Почта России" прокомментировала ситуацию, которая сложилась в филиалах службы. Они теперь работают по усеченному графику, и многие горожане просто не могут получить корреспонденцию. Люди зачастую вынуждены проводить в очередях часы.

Как пояснили в организации, наложились кадровый голод, сезон отпусков и обновление программного обеспечения. "Дефицит кадров, недокомплект штата у нас сейчас очень сильный - это правда. Мы рекомендуем всю важную корреспонденцию отправлять регистрируемыми почтовыми отправлениями с описью вложения с уведомлением. В этом случае категория обработки у него будет самая первая", - сказала Валерия Горелик, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПК Иркутской области.

При этом в организации пообещали: если ситуация привела к конкретным материальным убыткам, ущерб клиенту возместят в полном объеме. Правда, делать это будет не само предприятие, а ответственные за проступок сотрудники.

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