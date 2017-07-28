Автор: Клим Куликов

Победительница Всемирных игр Анастасия Дегтярёва вернулась в Иркутск

Опубликовано: 28.07.2017 17:54

После больших побед нужно время на отдых. Ну а как не провести его на родной земле? Так поступила победительница Всемирных игр Анастасия Дегтярёва. Представитель аэробики, тем не менее, все равно находит время на встречу с журналистами. О своей победе иркутянка рассказала в эксклюзивном интервью программе "Новости".

Сегодня победительница Всемирных игр Анастасия Дегтярёва в родном городе. Отдыхает от работы, но привыкает к вниманию журналистов и поклонников. В Иркутске спортсменку пришли встречать родственники и болельщики. "Честно не ожидала, что будет столько много людей. Это очень приятно", - признается Анастасия Дегтярёва, победительница Всемирных игр.

Всемирные игры - это аналог Олимпийских игр среди видов спорта, которые не входят в программу главных стартов четырехлетия. В этот раз соревнования проходили в польском Вроцлаве. Анастасия выступала в дисциплине "степ". Перед началом россияне уступали китайцам, и, как говорится, ни шагу назад. "Перед самим стартом мы два месяца находились на сборе, где детально отрабатывалось для каждого движения. Два месяца без выходных. Руки, ноги. Вплоть как ты поставил, криво, ровно по отношению к другому. Это у нас очень ценится", - рассказывает Анастасия Дегтярёва.

Это золото стало историческим не только для страны, но и для Приангарья. Первая золотая медаль Всемирных игр по неолимпийским видам спорта, в 2013 году у нас была бронза. "Сначала, конечно, мы рады были. Но масштаб, насколько мы классные, мы тогда не поняли. Перовое место - это всегда приятно. Мы радовались, хлопали там все от счастья. Насколько это дорогая победа, я только сейчас это начинаю осознавать. Столько все пишут прикольного, со мной фотки выставляют. Вот только сейчас понимаю, насколько это важная победа", - говорит Анастасия Дегтярёва.

Времени отдыхать особо нет, добавляет Анастасия. Уже 12 августа вылет в Санкт-Петербург, там стартует подготовка к чемпионату Европы.