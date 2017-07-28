Автор: Татьяна Алексеева

В Иркутск приходит керлинг

Опубликовано: 28.07.2017 17:45

Это один из самых молодых и бурно развивающихся в России видов спорта. Заметим, олимпийский вид спорта. Сегодня в торгово-развлекательном центре "Комсомолл" произошла символическая закладка первого камня для будущего центра керлинга. Специально для участия в ней приехал председатель федерации керлинга России Дмитрий Свищёв.

Он видит большие перспективы этого вида спорта именно в Сибири. Условия здесь похожи на канадские. А в северной стране керлинг по популярности уступает лишь хоккею. Необходимо повторить и перенять опыт канадцев. "Самое сложное уже позади. Первое - уже есть помещение. Притом технически подготовленное, отвечающее всем международным требованиям. Второе - есть оборудование. Оно было приобретено специально для Олимпиады, но оно было в резерве. Оно переедет сюда", - сказал Дмитрий Свищёв, президент федерации керлинга России.

Известен питерский опыт строительства керлинг-площадок в торговых центрах. Иркутский может стать местом проведения соревнований не только регионального, но и международного уровня. Уже создали молодежную команду, есть кандидатура президента региональной федерации. Планируют открыть школу этого вида спорта. А через несколько месяцев начнет работать и сам центр.

Изображения новости