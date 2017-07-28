Автор: Марина Беклемишева

Детская библиотека №23 в Иркутске будет закрыта

Опубликовано: 28.07.2017 17:41

Конец прекрасной эпохи. Детская библиотека №23 в Иркутске работает уже почти 40 лет. Но этим летом появилось предписание о расформировании учреждения культуры. Маленькие жители Академгородка пишут письма президенту, чтобы сохранить библиотеку. А некоторые взрослые, наоборот, рады ее упразднению. Съемочная группа программы "Новости" выслушала разные мнения и узнала о будущем 25 тысяч книг.

Детская библиотека в Академгородке появилась в 79-м. В ней буквально выросли несколько поколений читателей. Но жители дома, в котором расположено книгохранилище, уже 7 лет борются за его перенос. "В подъезде курят охранники библиотеки ночью, библиотека пускает всех, кого ни попадя в подъезд. Мне надоело, что постоянно звонят мне по домофону: пустите в библиотеку", - жалуется Леонид Демьянович, житель дома №325 на ул.Лермонтова.

Помещение библиотеки - это две квартиры на первом этаже. Здесь на полках разместился уникальный фонд - 25 тысяч книг, собранных почти за 40 лет. Многие издания - уже библиографическая редкость. Семиклассник Патрик ходит сюда с четырех. "В этой библиотеке можно всегда выбрать какую-нибудь интересную себе книгу, всегда можно подобрать что-то себе по вкусу. Мне нравится в основном жанр приключения", - делится Патрик Корк, посетитель детской библиотеки №23.

В этой библиотеке каждую неделю выбирают лучших читателей, проводят детские праздники и патриотические встречи. С января здесь остался только один сотрудник. Заведующая Вера Васильцова работает с самого основания библиотеки. Для нее предписание о закрытии стало ударом. "Когда в библиотеке фонд расформировывается, это практически уже мертвая библиотека, понимаете? Ни одна взрослая библиотека, которая находится на линии по улице Лермонтова, не приспособлена для детей", - говорит Вера Васильцова, заведующая детской библиотекой №23.

Заведующая показывает письма расстроенных читателей президенту с просьбой сохранить любимую библиотеку. Правда, ответа пока не получили. В администрации Иркутска объясняют: закрытие - вынужденная мера, это предписание пожарного надзора: у помещения нет отдельного выхода, как того требует закон. Обустроить его нельзя: дом принадлежит академии наук. Так что в октябре учреждение точно закроют, а книги распределят между двумя соседними библиотеками, где откроют детские отделы. "Одна находится по адресу: Лермонтова, 301. Закрываемый филиал находится на Лермонтова, 325, а Лермонтова, 301 - буквально 200 метров через остановку "Академгородок", полноценный филиал библиотеки. Часть читателей, которые живут подальше, на Помяловского, например, на Энергетиков, и они ходили в эту библиотеку, они будут ходить в библиотеку на улице Геологов, 26", - сообщил Виталий Барышников, начальник управления культуры администрации г.Иркутска.

И хоть книги останутся рядом с читателями, в новом учебном году в Иркутске станет на одну детскую библиотеку меньше.