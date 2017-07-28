Автор: Алексей Келэвро

Иркутские хирурги пришили пальцы полуторагодовалому мальчику

Опубликовано: 28.07.2017 17:34

На них будут показывать пальцем. Речь идет о хирургах Иркутской областной клинической больницы. Медики провели уникальную операцию по спасению отрубленных пальцев полуторагодовалого ребенка. Работали в максимально напряженном режиме и при критической нагрузке оборудования. В результате удалось совершить практически чудо.

Для полуторагодовалого Максима бытовая травма топором грозила печальным диагнозом – инвалидность. Инструмент серьезно повредил три пальца, несмотря на то, что врачи скорой помощи среагировали оперативно. Фалангу практически отсекло. "Нам сказали, что палец не спасут. Попробуйте сюда съездить, в областную. Мы приехали, встретили Дениса Николаевича, он взялся", - рассказывает Наталья, мать пострадавшего.

Далее 18 часов сложнейшей операции, которая среди профессиональных хирургов считается практически уникальной, несмотря на сверхточное оборудование последнего поколения, которое сейчас считается топовым, 28-кратное увеличение микроскопа - это предельный уровень увеличения. Хирурги областной клинической больницы подобно саперам сшивают детские микроскопические ткани сосудов, мышцы, артерии. По сути, реплантация - это спасение отсеченной конечности, восстановление кости, сгибательного и разгибательного аппарата. Любой вздох хирурга или ассистента может стать роковым. "Данный случай является в принципе уникальным для России, поскольку диаметр сосудов, питающих мягкие ткани сосудов, у детей до полутора лет менее 0,1 миллиметра. Это является критичным размером для любой реконструкции. Поскольку это трубка, а ее необходимо не только визуализировать, но и сшить шовным материалом, обеспечить по ней ток крови. Вся операция проходила на предельном увеличении", - говорит Денис Корнилов, врач отделения микрохирургии и хирургии кисти Иркутской областной клинической больницы.

Спустя два месяца Максим уже уверенно сжимает в руке шариковую ручку, рисует в блокноте картинки. Ему провели дополнительные пластические операции по восстановлению косметического облика фаланги. По рассказам матери, мальчик забыл о несчастном случае и послушно выполняет реабилитационные упражнения.

В год хирурги Иркутской областной клинической больницы проводят около 70 аналогичных операций по реплантации, но подобный случай встретишь нечасто. По рассказам врачей, один из десяти. Благо, пациент оказался на операционном столе иркутских профи. А значит, даже самый сложный больной впоследствии покажет своими пришитыми пальцами знак "ОК".