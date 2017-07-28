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Автор:
Виктория Малая

Подземки на Синюшиной горе погрузились во мрак

Опубликовано: 28.07.2017 17:28

Изображение Чистые и светлые подземные переходы для Иркутска - уже редкость. Подземки на Синюшке погрузились во мрак. Недавно построенные переходы должны были решить проблему с теми, кто любит рисковать своей жизнью на дороге. Переходы появились, а экстремалы остались - ведь спускаться под землю иногда страшней, чем перебегать дорогу.

Кто идет в этом переходе, сразу и не поймешь. Видно только силуэты, и то в особо темных углах неотчетливо. Подземельный мрак здесь царит с весны. В это время года утром и вечером было еще темно, и родителям приходилось провожать своих детей в школу. Отправлять учеников одних просто страшно. Кто-то торопливо бежит по переходу, кто-то, как эта мама с коляской, берет с собой фонарик. В таких условиях передвигаются и инвалиды - переход оборудован пандусом. А многие смельчаки, рискуя своей жизнью, перебегают оживленную магистраль. "Да, перебегают бабушки. Я тут как-то шла по своим делам и увидела, что бабушки перебегают через дорогу. Потому что здесь страшно идти. Все время здесь дети бегут. Ведь это страшно, это нехорошо", - говорит Галина Суманеева, житель микрорайона Синюшина гора.

Впрочем, в переходе порой не менее опасно, особенно в темное время суток.  Сейчас в переходе темно, что называется, хоть глаз выколи. При включенной камере видно, что освещения здесь должно было быть достаточно. Вот здесь была лампочка, но остались одни провода, вот там светильник, но он разбит. И так по всему переходу.

В администрации Иркутска уверяют: лампы и светильники только в этом переходе за последние полгода уже устанавливали четыре раза. Но свет каждый раз горел от силы неделю. В прошлом году потратились даже на антивандальное оборудование. Но для нашего человека нет нерешимой задачи. Лом помог убрать то, что должно намертво держаться на своем месте. Буквально на следующей неделе лампы установят снова. Правда, надежды на то, что в подземке посветлеет надолго, уже нет.

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