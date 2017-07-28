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Автор:
Екатерина Лыкова

Змеи покусали несколько человек в Приангарье

Опубликовано: 28.07.2017 17:23

Изображение Опасность под ногами. Змей встречают жители Приангарья. 12-летнего школьника в Малом Голоустном укусила серая гадюка. Этот же вид, а еще щитомордники все чаще попадаются жителям Братского района. Что делать, если встреча с рептилией все же закончилась укусом, расскажем далее.

Неприятная встреча со змеей произошла во дворе своего же дома. Людмила Запёка рассказывает: змею в селе Кузнецовка увидела впервые. Женщина испугалась и убила пресмыкающееся. "Конечно, меня страх одолел, я заорала, бросила ведро. И под руки-то не попалось ничего, чтобы ее убить. Она впереди меня, я за ней. Она до пригона доползла. Я там вилы взяла. Ее вилами раз ошарашила, второй раз. Она начала крутиться. Я потом еще раз ее ударила. Ну, конечно, раз пять била, пока добила", - говорит Людмила Запёка.

Этим летом змей в селе видели уже несколько раз. Одна из встреч закончилась укусом. Мужчина пытался отогнать хладнокровное от своей собаки, но сам стал жертвой. Рептилия укусила жителя Кузнецовки в руку. Госпитализация ему не потребовалась. Больничный архив показал: таких обращений не было уже много лет. "Старожилы - бабушки, дедушки - всегда говорили, что нельзя в жару ходить на камень. Не пускали в лес без сапог. В поле, в лес обязательно нужно было надевать резиновые сапоги, чтобы исключить встречу со змеей", - отмечает Наталья Ознобихина, глава с.Кузнецовка.

В Ивано-Матренинской детской больнице Иркутска сейчас двое маленьких пациентов лечатся после укуса змей. А с начала сезона госпитализация потребовалась четырем детям. Пока ситуация не отличается от прошлых лет. Кусают жителей щитомордники и сибирские гадюки. Яд не смертелен, но последствия могут быть тяжелыми. Укус провоцируют развитие тромбов. Обратиться к врачам нужно обязательно. "Нужно сразу же постараться как можно больше выдавить яда из ранки. Если нет повреждений у взрослого человека в слизистой полости рта, лучше отсосать этот яд и его выплюнуть, потом наносить просто антисептические повязки", - сказала Анастасия Немцева, заведующая отделением токсикологии Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

Зоологи говорят: змеи не нападают первыми. Поэтому на природе нужно просто внимательно смотреть под ноги.

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