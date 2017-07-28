Автор: Маргарита Кислицына

Новый поворот в деле о смерти Колина Мэдсена

Опубликовано: 28.07.2017 17:18

Мать американского студента, погибшего год назад в Бурятии, утверждает, что ее сына убили. В доказательство она представляет подробные результаты независимой экспертизы.

Напомним, 25-летний Колин Мадсен пропал в Аршане в марте 2016-го при странных обстоятельствах: ушел из гостевого дома без верхней одежды и телефона. Тело без видимых повреждений обнаружили спасатели в полутора километрах от поселка. По сообщению следователей, в крови погибшего обнаружили наркотические средства. Уголовное дело закрыли.

Однако специалисты частной лаборатории США, которая специализируется на ДНК-анализе, подготовили еще один медицинский отчет. Эксперты изучили фотографии с места трагедии, видео вскрытия в России и в Америке и отметили несколько фактов, которые свидетельствуют о том, что смерть молодого человека была насильственной. На теле нет следов активности животных, хотя тело пролежало в лесу больше недели. Зато есть нехарактерная скованность. В момент смерти жертва, скорее всего, сжимала руки в кулаки. Пятна на лице погибшего говорят о том, что после смерти тело Колина некоторое время находилось в положении лицом вниз, а нос был сильно сдавлен, предположительно, из-за асфиксии. Травмы на руках и запястьях свидетельствуют о том, что Колина связывали. Маловероятно, что жертва погибла в том месте, где была найдена. Специалисты лаборатории уверены: тело перенесли в лес после преступления. В случае возобновления уголовного дела сотрудники лаборатории готовы использовать ДНК-метод для поиска преступника с образцов, взятых с тела погибшего.

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