виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+26
Сб
ночь
+19/+21
Сб
утро
+22/+24
Сб
день
+29/+31

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.4102
Евро/Рубль:
  69.6406

По данным ЦБР (2017.07.28)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 27.07.2017 (66.71)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

"Байкал-Энергия" начала подготовку к игровому сезону

Опубликовано: 28.07.2017 14:25

Изображение Иркутская "Байкал-Энергия" провела открытую тренировку как для журналистов, так и для болельщиков. За исключением травмированных игроков Григория Лапина, Максима Гавриленко и Ивана Нечаева в занятиях участвовала вся команда. Также на время покинул команду Никита Иванов, он улетел поступать в университет.

За тренировочным процессом следили главный тренер Андрей Пашкин, а также экс-наставник Евгений Ерахтин. Пока официального подтверждения нет, но в кулуарах хоккея с мячом говорят, что его дисквалификацию аннулировали. Подготовка к новому сезону идет полным ходом.

Андрей Пашкин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия": Обычный период. Закладывается база по физической подготовке на сезон. Точные занятия, как сегодня прыжковые упражнения.

Евгений Иванушкин, игрок ХК "Байкал-Энергия": Как говорится, лед выхолащивает силу, а берется она только на земельной подготовке или в зале штанги. Поэтому чтобы на весь сезон хватило сил, а не насколько-то игр, больше тренироваться на земле.

4 августа команда встает на лед. Это впервые произойдет в иркутском ледовом дворце. А в конце месяца также впервые команда отправится на тренировочный сбор в Швецию. В Венерсборге команда будет готовиться к старту в Кубке России и Кубке мира.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6426858901978 Sec.