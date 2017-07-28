Автор: Клим Куликов

"Байкал-Энергия" начала подготовку к игровому сезону

Опубликовано: 28.07.2017 14:25

Иркутская "Байкал-Энергия" провела открытую тренировку как для журналистов, так и для болельщиков. За исключением травмированных игроков Григория Лапина, Максима Гавриленко и Ивана Нечаева в занятиях участвовала вся команда. Также на время покинул команду Никита Иванов, он улетел поступать в университет.

За тренировочным процессом следили главный тренер Андрей Пашкин, а также экс-наставник Евгений Ерахтин. Пока официального подтверждения нет, но в кулуарах хоккея с мячом говорят, что его дисквалификацию аннулировали. Подготовка к новому сезону идет полным ходом.

Андрей Пашкин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия": Обычный период. Закладывается база по физической подготовке на сезон. Точные занятия, как сегодня прыжковые упражнения.

Евгений Иванушкин, игрок ХК "Байкал-Энергия": Как говорится, лед выхолащивает силу, а берется она только на земельной подготовке или в зале штанги. Поэтому чтобы на весь сезон хватило сил, а не насколько-то игр, больше тренироваться на земле.

4 августа команда встает на лед. Это впервые произойдет в иркутском ледовом дворце. А в конце месяца также впервые команда отправится на тренировочный сбор в Швецию. В Венерсборге команда будет готовиться к старту в Кубке России и Кубке мира.

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