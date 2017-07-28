Автор: Маргарита Кислицына

У Иркутского областного суда появится новый дом

Опубликовано: 28.07.2017 14:21

Сегодня прошла торжественная церемония закладки первого камня под основание целого комплекса зданий. Это три блок-секции в 6 и 10 этажей общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Уже сейчас постройку называют ультрасовременной.

В корпусах по последнему слову техники оборудуют залы судебных заседаний, кабинеты судей и сотрудников аппарата, адвокатов, присяжных и свидетелей, вместительный архив с передвижными стеллажами, а также комнату доврачебной помощи. И, главное, появится новый конференц-зал почти на 300 мест для проведения совещаний и семинарских занятий с судьями области. В цоколе здания разместят подземную парковку.

Владимир Ляхницкий, председатель Иркутского областного суда: Это здание не было построено специально, оно было приспособлено, переделано, и, конечно, когда-то оно отвечало этим требованиям, которые предъявлялись к правосудию. Сейчас совершенно другие вопросы стоят. Вы знаете, это аудио- и видеозапись судебных процессов, это, безусловно, возможность участия во всех судебных заседаниях, доступ, возможность копирования материалов и так далее. Опять же, о маломобильных гражданах надо сказать. Чтобы жителям Иркутской области было комфортно приходить в суд, чтобы они не испытывали мучения в очередях, ожиданиях и чтобы правосудие осуществлялось эффективно и быстро, как это и положено.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области: Будут создаваться совершенно новые условия для работы судейского сообщества, новые условия для людей, которые участвуют в судебных рассмотрениях. Наверное, пришла пора совершенствовать материально-техническую базу областного суда, и я от всей души вас с этим поздравляю.

По расчетам проектировщиков строительство займет три года. На возведение нового комплекса потратят почти полтора миллиарда рублей.

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