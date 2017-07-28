Семилетняя девочка смогла дать отпор убийце своей матери

По данным ЦБР (2017.07.28)
Выпуск новостей за 27.07.2017 (66.71)
Трагедия произошла в Нукутском районе. По предварительной информации, 18-летний грабитель рано утром пробрался в дом к семье. Шум разбудил хозяйку, она пригрозила молодому человеку полицией, и он ушел. Однако через некоторое время грабитель, уже пьяный, вернулся и стал угрожать женщине ножом, чтобы та не вызвала полицию.
Трагедия произошла в Нукутском районе. По предварительной информации, 18-летний грабитель рано утром пробрался в дом к семье. Шум разбудил хозяйку, она пригрозила молодому человеку полицией, и он ушел. Однако через некоторое время грабитель, уже пьяный, вернулся и стал угрожать женщине ножом, чтобы та не вызвала полицию.