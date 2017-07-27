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Автор:
Ирина Белогривая

Подведены промежуточные итоги проекта "Местный дом культуры"

Опубликовано: 27.07.2017 18:55

Изображение Почти 50 домов культуры в Иркутской области в этом году заметно преобразятся. В Иркутске сегодня подвели промежуточные итоги приоритетного проекта "Местный дом культуры".

В его рамках шесть клубов закупят новые кресла для зрительных залов, 27 приобретут звуковое оборудование, а в еще тридцати появятся световые приборы. В 13 клубах направят средства на новые костюмы для артистов и одежду для сцены. Работа проекта рассчитана на пять лет. В перспективе планируется не только проводить капремонты в существующих клубах, но и строить новые, закупать для них оборудование и автотранспорт. "Наша задача - совместно с правительством Иркутской области и министерством культуры региона предусмотреть на следующий год возможность увеличить количество участников проекта. И обязательно включить в перечень ремонты учреждений культуры. Капитальные ремонты", - подчеркнул Андрей Чернышев, депутат Государственной Думы.

По словам Андрея Чернышева, ремонт домов культуры - это именно то, чего так ждут люди на местах. Во время рабочих поездок и жители, и руководители учреждений не раз обращались с такими просьбами к депутату.

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