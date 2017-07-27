виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+16
Пт
день
+27/+29
Пт
вечер
+23/+25
Сб
ночь
+19/+21

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.9102
Евро/Рубль:
  69.6816

По данным ЦБР (2017.07.27)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 26.07.2017 (63.1)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Марина Беклемишева

Погорельцы Бубновки начали переезжать в новые квартиры

Опубликовано: 27.07.2017 18:21

Изображение Об этом сообщили сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. На обеспечение погорельцев жильем из областного бюджета направили более 250 миллионов рублей.

Первую партию сертификатов на квартиры уже выдали, пострадавшие получили выплаты, отметил заместитель председателя правительства региона Руслан Болотов. Однако на федеральном уровне до сих пор не определен порядок передачи средств на оставшиеся сертификаты. Документ еще не подписали в Министерстве финансов России. "Причины разногласий, могу доложить, две. Первая - цена квадратного метра. Вторая - ограничение, которое заложено 529-м постановлением правительства, касающееся площади ранее занимаемого помещения", - сказал Руслан Болотов, заместитель председателя правительства Иркутской области.

Письмо с просьбой разрешить проблему направили в адрес председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Напомним, во время пожаров в Приангарье весной этого года пострадали пять населенных пунктов. Огонь уничтожил 76 жилых домов, без крова остались 425 человек.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5143661499023 Sec.