Автор: Марина Беклемишева

Погорельцы Бубновки начали переезжать в новые квартиры

Опубликовано: 27.07.2017 18:21

Об этом сообщили сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. На обеспечение погорельцев жильем из областного бюджета направили более 250 миллионов рублей.

Первую партию сертификатов на квартиры уже выдали, пострадавшие получили выплаты, отметил заместитель председателя правительства региона Руслан Болотов. Однако на федеральном уровне до сих пор не определен порядок передачи средств на оставшиеся сертификаты. Документ еще не подписали в Министерстве финансов России. "Причины разногласий, могу доложить, две. Первая - цена квадратного метра. Вторая - ограничение, которое заложено 529-м постановлением правительства, касающееся площади ранее занимаемого помещения", - сказал Руслан Болотов, заместитель председателя правительства Иркутской области.

Письмо с просьбой разрешить проблему направили в адрес председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Напомним, во время пожаров в Приангарье весной этого года пострадали пять населенных пунктов. Огонь уничтожил 76 жилых домов, без крова остались 425 человек.

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