Автор: Внеш. корр.

Сотрудники МЧС подготовили памятки для иностранных туристов

Опубликовано: 27.07.2017 18:15

Чтобы отдых был безопасным. Гости из Поднебесной каждый день приезжают в Иркутск, ходят на экскурсии, проводят время на Байкале. Очень часто они не знают, как правильно вести себя на берегах великого озера. Но теперь им будет проще познакомиться с правилами, которые приняты у нас.

Вот такие памятки сотрудники МЧС сделали для гостей из Китая. В них подробно прописаны правила поведения на воде и в лесу.

Поток гостей из Китая в последнее время увеличился в разы. И особенное их внимание привлекают гостиницы и дома рядом со знаменитым озером. "Я сама им часто рассказываю правила пожарной безопасности, чтобы они себя корректно вели как в гостиницах, так и в гостевых домах, потому что множество гостевых домов и гостиниц на данный момент у нас деревянные, поэтому правила безопасности они знают, мы за ними следим, поэтому думаю, город будет в порядке", - говорит Александра Зюзяева, гид.

Если на экскурсиях за поведением туристов следят гиды, то в отелях они остаются одни. Поэтому для иностранных граждан напомнили основные действия при пожаре и эвакуации, а также указали телефоны экстренных служб. "Для работы с иностранцами мы привлекаем студентов вузов, владеющим иностранными языками, волонтеров, разрабатываем специальные пакеты, инструкции на китайском английском, французском языке, которые вручаем иностранным делегациям", - сообщил Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

По словам сотрудников МЧС, происшествий с участием иностранных граждан на территории области не зарегистрировано и все меры проводятся только в качестве профилактики. "Данные профилактические мероприятия будут регулярными, в настоящее время разрабатываются памятки о безопасности на воде, о безопасности на льду, так как зимой поток не снижается", - сказала Анна Майорова, инспектор Иркутской области по пожарному надзору.

И, конечно, памятки написаны на китайском языке. А раздавать их гостям будут на протяжении всего года.