Автор: Марина Беклемишева

Черемховский спортсмен завоевал титул чемпиона Европы по боксу среди юношей

Опубликовано: 27.07.2017 17:58

Дмитрий Сафонов стал лучшим на соревнованиях в Румынии. В чемпионате участвовали более 250 боксеров из 28 стран.

Дмитрий выступал в весовой категории до 90 килограммов. На турнире спортсмен провел три поединка. Финальный бой против белоруса Дмитрия Барысау наш боксер уверенно выиграл со счетом 5:0. Это первые международные соревнования для Дмитрия Сафонова. В общем командном зачете сборная России на чемпионате заняла первое место с 13 золотыми медалями. Украина взяла серебро, а Англия бронзу.

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