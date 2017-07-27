Автор: Алексей Келэвро

Обустройство зон отдыха в областном центре продолжается

Опубликовано: 27.07.2017 17:55

Иркутские бизнесмены делают город красивым и комфортным. Почти завершен глобальный проект обустройства городского пляжа на Иркутском водохранилище. Всего за полгода пляжное место для практически дикого отдыха превратилось в цивилизованный уголок в центре мегаполиса.

Речь идет о пляже у ледокола "Ангара". Так прозвали иркутяне эту площадку для отдыха на Иркутском водохранилище. От прошлого ее вида осталось только название. Весной там провели все необходимые коммуникации, в том числе ливневку. Асфальтированная зона для прогулок и парковочные места, освещение и игровая площадка. Архитектурные постройки нового поколения для ресторанной инфраструктуры, газоны и даже деревянная смотровая площадка. "Выполнена площадка обозрения там, где мы сейчас находимся. Была идея, чтобы это было пространство не только для ресторанов и магазинов, а чтобы это место было эксплуатируемо. Вот так обыграли, получилось симпатично", - сказал Виктор Ильичев, подрядчик.

Как полагается, отсыпан пляж. После дальнейшего укрепления береговой зоны сюда привезут еще не одну тонну песка. Зона отдыха будет расширена и вдоль любимого горожанами места для загара под названием "плиты". "Так называемые "плиты", которые горожане используют для загара, - это некомфортно, но уже привычно. Чтобы горожане могли принимать солнечные ванны с удовольствием, они будут оборудованы деревянными лежаками, так называемыми лавками "солнечный солярий". В этом году мы сделаем эти работы, а также проведем дорожно-тропиночную сеть от остановки "Плотина ГЭС" до Солнечного", - рассказала Ольга Иванова, заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска.

Мэр Дмитрий Бердников дал положительную оценку сделанному. Ему есть с чем сравнивать. Накануне градоначальник вернулся с всероссийского форума, посвященного комфортной среде горожан. "Мы на правильном пути. Мы в прошлом году уже занимались организацией общественных пространств на основе государственно-частного-муниципального партнерства. Вовлекали, в том числе, и бюджетные деньги. Мы стартовали намного раньше. И это хорошо. Дмитрий Анатольевич сказал открыто на форуме, что эта программа будет и в следующем году. Самое главное - отработать то, что мы начали", - заявил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Обеспечить комфортом иркутян в этом году взялись с размахом. Аналогичное перевоплощение планируют и вдоль улицы Жукова. Построят сквер, установят скамейки и освещение. Поиск подрядчика уже начался. Всего в рамках работы по благоустройству подобных городских объектов только в этом году предстоит сделать еще 12 зон отдыха.