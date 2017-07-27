Автор: Внеш. корр.

Жители Приангарья чаще покупают холодильники, мобильные телефоны и сахар

Опубликовано: 27.07.2017 17:48

Именно эти товары наиболее популярны у жителей Иркутской области. Всего за полгода их приобрели на 155 миллиардов рублей. Об этом сообщает Иркутскстат. Съемочная группа программы "Новости" решила проверить, насколько статистика совпадает с реальными потребностями иркутян?

Ассортимент товаров в магазинах бытовой техники пестрит разнообразием. Необходимую в быту вещь можно подобрать и по вкусу, и по кошельку. В основном, потребители предпочитают более дешевые модели. Как отмечают продавцы, особый спрос на холодильники и стиральные машины приходится на летнее время. В это время люди часто делают ремонт и вместе с интерьером стремятся обновить и домашнюю технику.

С мобильными телефонами не все так однозначно. Количество покупателей мало зависит от сезона. В основном, люди стремятся угнаться за современными веяниями. Поэтому телефоны покупают по мере появления интересных новинок. В этом году новых моделей много, рынок не пустует. Благодаря рассрочкам и кредитам цена значения не имеет. Основные требования покупателей: хорошая батарея и количество мегапикселей в камере телефона. А кому-то просто важен современный и стильный дизайн.

Продовольственные товары летом покупают в основном те же, что и зимой. Неизменны потребности в молочных и мясных изделиях. Но особенно из продуктового разнообразия выделяется сахар. Он нужен и для консервирования овощей и, конечно, для варенья.

Иркутяне общую тенденцию подтверждают.

- Ноутбук буквально купил, наверное, месяца полтора назад. И телефон купил.

- Ну, по необходимости. Ну вот последняя покупка - холодильник. Я маме подарил холодильник.

- С приходом лета, естественно, садимся на машину, заезжаем, берем сахар на варенье, на засолки. От этого никуда не денешься, необходимость.

Статистика не обманула. Необходимость в различных товарах у жителей и, правда, растет. Мобильных телефонов, холодильников, стиральных машин и другой техники в июне было продано больше, чем в мае. В среднем на 20%. Людям важны комфорт и удобство. А предложения рынка всегда будут соответствовать спросу.