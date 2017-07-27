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Автор:
Маргарита Кислицына

Проблемы медицинского сопровождения дорог обсудили на круглом столе

Опубликовано: 27.07.2017 17:41

Изображение За шесть месяцев 2017 года дорожных аварий в Иркутске и Иркутском районе произошло столько же, сколько за весь прошлый год. 17 случаев закончились летальными исходами. Иногда бригады скорой помощи просто не успевали своевременно добраться до места происшествия. Проблемы медицинского сопровождения дорог обсудили сегодня на круглом столе.

В нем приняли участие депутаты городской думы, врачи, инспекторы ГИБДД, спасатели. Предложили вновь начать контролировать наличие и состав аптечек автомобилистов Приангарья. Создать фильм для молодежи по оказанию первой помощи при авариях. И, главное, организовать дополнительные медицинские пункты прямо на трассах. Подобная программа активно работает в Свердловской области. Однако она требует больших вложений. "Мы с вами знаем, что у нас есть на территории области такие направления, куда, например, медицинская помощь в случае возникновения какого-то чрезвычайного происшествия может попасть через час, через два, а может, и половину суток. Соответственно, мы хотели услышать от наших министерств и тех, кто за это отвечает, каким образом будет выстроена эта работа, чтобы сократить этот норматив", - заявил Алексей Савельев, депутат думы г.Иркутска.

В семи районах области есть населенные пункты и вовсе недоступные для наземных видов транспорта. Тогда в случае чрезвычайно ситуации на помощь приходит отделение санитарной авиации. Это четыре вертолета Ми-8, два самолета Ан-24 и Ан-26. Еще один вертолет с медицинским модулем появится в Иркутске в этом году. Кроме того, для более эффективной работы службы скорой помощи в Приангарье начала работать автоматизированная диспетчерская система "Адис". Компьютерные программы позволяют быстро принимать вызовы и передавать их бригадам, которые находятся ближе всего.

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