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Автор:
Ирина Белогривая

Иркутская область получила более 450 миллионов рублей на реализацию проекта "Городская среда"

Опубликовано: 27.07.2017 17:35

Изображение Как будут выглядеть российские города в ближайшие несколько лет? Где необходимы парки, скверы, новые фонтаны, детские площадки? Эти темы стали центральными на форуме в Краснодаре. В его рамках обсуждали реализацию проекта "Городская среда". Участвовала в работе форума и Иркутская область.

Ее делегацию возглавил спикер регионального парламента Сергей Брилка. Он отметил, что сейчас вся страна вовлечена в реализацию проекта. Работа ведется и в Иркутской области. На воплощение проекта только из федерального центра регион получил более 450 миллионов рублей. "Эта программа не разовая, она не закончится в 2017 году. Она продолжится до 2025 года. Такое распоряжение уже дал Дмитрий Анатольевич Медведев. И что точно,  так это то, что бюджет 18, 19, 20 годов будет строиться с учетом цифр как минимум 2017 года", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Жители должны решать, какими будут их дворы и улицы. Активно вовлекать граждан в благоустройство - основная задача. Без их обращений, идей и проектов окружающее пространство комфортным не станет. На сегодня жители Иркутской области уже подали около двух тысяч заявок. В регионе в этом году деньги на благоустройство получат 13 муниципалитетов. Почти все проекты уже проходят экспертизу.

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