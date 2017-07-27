Автор: Николай Бессонов

В почтовых отделениях Иркутска выстраиваются огромные очереди

Опубликовано: 27.07.2017 17:31

Очередь, в которой успевают вырасти и даже постареть. Так иронично описывают то, что сейчас происходит в почтовых отделениях Иркутска. И было бы смешно, если бы от работы нерасторопного учреждения не зависела судьба людей. Когда же все это кончится и причем здесь абитуриенты, расскажем далее.

Очередь, которая начинается у стойки и заканчивается где-то на улице. Такие вереницы в почтовых отделениях Иркутска - привычное зрелище. Но причина не в популярности услуг федеральной службы, а в уровне сервиса. Вернее, в его отсутствии. С некоторых пор филиалы работают по сокращенному графику.

Нехватка кадров - объяснение, которое подходит для всего. Соответствующие объявления висят на дверях многих почтовых отделений. Но болезненный вопрос оголяется с другой стороны, когда такой "качественный" сервис буквально влияет на судьбы людей.

Владислав Шиндяев работает в вузе, и многие абитуриенты подают документы именно через почту России, точнее, думают, что подают. "Дождался до 9 утра, был первый, пришел к почтальону, а мне говорят: мы корреспонденцию не выдаем. На вопрос "почему?" ответ был очень простой: у нас все уволились, разбирать корреспонденцию некому. Сейчас страсти дикие, страсти нарастают. Составлены итоговые рейтинги всех абитуриентов. 50 человек на место, но в этом рейтинге не смогут участвовать те, кто отправил свои документы по почте", - рассказал Владислав Шиндяев, замдиректора Иркутского института Всероссийского государственного университета юстиции.

Эти кадры рассмешили многих. Сцена из популярного мультфильма лучше всего характеризует работу государственной почтовой службы. Но на самом деле ситуацию не назовешь смешной, с каждым годом сервис становится только хуже. С соответствующим вопросом мы обратились в организацию за комментарием. Но ожидаемо его нам обещали дать не раньше следующей недели.