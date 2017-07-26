Автор: Татьяна Алексеева

"Мисс Россия-2017" Полина Попова прилетела к торговому центру Иркутска на вертолете

Опубликовано: 26.07.2017 17:59

Наши люди давно уже могут себе позволить ездить в булочную на такси. Но вот прилететь в супермаркет на вертолете - это пока редкость. И, тем не менее, сегодня в Иркутске это произошло. Очевидцы увидели, как на парковку у торгового центра приземлился летающий транспорт, а затем взмыл прямиком в небо.

Видео мы взяли из социальных сетей. Насколько безопасны такие поездки, начали активно высказываться многие иркутяне. Правда, как выяснилось позже, на вертолете улетела "Мисс Россия-2017" Полина Попова, которая приехала в Иркутск поддержать участниц отборочного тура будущего конкурса красоты. Как сообщает "Телеинформ" со ссылкой на руководителя отдела маркетинга торгового центра Татьяну Скороходову, вертолетная площадка в этом месте разрешена и официально зарегистрирована. Сейчас она эксплуатируется в разрешенном порядке. В основном прилетают сюда те, кто заранее запросит разрешение. Тем временем в начале июля Байкало-Ангарская транспортная прокуратура уже потребовала закрыть вертолетные площадки в Иркутске и в Эхирит-Булагатском районе. Они не соответствуют требованиям воздушного законодательства, создают угрозу безопасности населения. Прокуратура обратилась в суды с иском о запрете деятельности посадочных площадок до устранения нарушений. Об этом сообщил прокурор Дмитрий Лозовский. Но пока эти дела не рассмотрены.

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