Парусная регата в новом формате стартовала в Иркутске

По данным ЦБР (2017.07.26)
Выпуск новостей за 26.07.2017 (63.1)
Участники регаты не только иркутяне, которые активно занимаются этим видом спорта. Приехали показать мастерство под парусами яхтсмены из Омска, Владивостока, Москвы.
Дмитрий Юхневич родом из Белоруссии. О регате узнал от друзей и вместе с сыном буквально за три дня купил билеты и приехал в Иркутск. "Новые знакомства, общение, природа и, конечно, мечта – это Байкал, причем Байкал, по которому можно походить не пешком, а на лодке. Это дорогого стоит, я думаю, все об этом мечтают", - говорит Дмитрий Юхневич, участник соревнований.
По условиям этой регаты участвуют всего четыре лодки. Участников в команде тоже четыре. Плюс еще один человек от организаторов. Шкипер – опытный яхтсмен, который не только отлично разбирается в управлении парусным судном, но и знает акваторию Байкала. "У нас, конечно, регата - это большой переход по Байкалу, непонятно, какая будет погода, какие будут условия, то есть от участников требуется больше способностей, больше возможностей, больше терпения, больше знаний, ну и своеобразная проверка будет всех наших участников и спортсменов на знание морского дела и на стойкость", - делится Станислав Печёнкин, организатор регаты.
Длительность регаты - семь дней. Финиш на Малом море. Гонки пройдут в несколько этапов, после каждого будут проходить собрания, на которых выявят лидера. "Соревнования проводятся по упрощенной системе обмера, то есть яхты немножко разные, и поэтому результаты будут зависеть от времени прихода на финиш", - сказал Сергей Дюжанов, главный судья соревнований.
И вот общее построение, организаторы раздают последние команды. До старта несколько минут. Осталось проверить крепления, поставить паруса и можно выходить в открытые воды Байкала.