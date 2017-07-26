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Автор:
Внеш. корр.

Парусная регата в новом формате стартовала в Иркутске

Опубликовано: 26.07.2017 17:56

Участники регаты не только иркутяне, которые активно занимаются этим видом спорта. Приехали показать мастерство под парусами яхтсмены из Омска, Владивостока, Москвы.

Дмитрий Юхневич родом из Белоруссии. О регате узнал от друзей и вместе с сыном буквально за три дня купил билеты и приехал в Иркутск. "Новые знакомства, общение, природа и, конечно, мечта – это Байкал, причем Байкал, по которому можно походить не пешком, а на лодке. Это дорогого стоит, я думаю, все об этом мечтают", - говорит Дмитрий Юхневич, участник соревнований.

По условиям этой регаты участвуют всего четыре лодки. Участников в команде тоже четыре. Плюс еще один человек от организаторов. Шкипер – опытный яхтсмен, который не только отлично разбирается в управлении парусным судном, но и знает акваторию Байкала. "У нас, конечно, регата - это большой переход по Байкалу, непонятно, какая будет погода, какие будут условия, то есть от участников требуется больше способностей, больше возможностей, больше терпения, больше знаний, ну и своеобразная проверка будет всех наших участников и спортсменов на знание морского дела и на стойкость", - делится Станислав Печёнкин, организатор регаты.

Длительность регаты - семь дней. Финиш на Малом море. Гонки пройдут в несколько этапов, после каждого будут проходить собрания, на которых выявят лидера. "Соревнования проводятся по упрощенной системе обмера, то есть яхты немножко разные, и поэтому результаты будут зависеть от времени прихода на финиш", - сказал Сергей Дюжанов, главный судья соревнований.

И вот общее построение, организаторы раздают последние команды. До старта несколько минут. Осталось проверить крепления, поставить паруса и можно выходить в открытые воды Байкала.

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