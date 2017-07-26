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Автор:
Наталья Ветрова

Более 200 человек прошли тест на ВИЧ в первый день всероссийской акции в Иркутске

Опубликовано: 26.07.2017 17:48

Изображение Специализированные вагоны-лаборатории идут в составе поездов дальнего следования по территории 24 регионов. Остановки делают там, где самое высокое распространение болезни. Во время движения поезда пройти тест и получить консультацию бесплатно и анонимно могут все желающие пассажиры. А в крупных городах лаборатория делает остановки и проводит акции на вокзалах.

Несмотря на сложную ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в Иркутской области, регион считается одним из самых передовых в сфере профилактики и лечения болезни. У нас стабильно низкий уровень передачи вируса иммунодефицита от матери ребенку. В настоящее время ВИЧ-инфекция в Иркутской области выявляется чаще всего среди лиц старше 30 лет. Главная причина - незащищенные сексуальные контакты. А вообще сейчас в регионе проживают более 35 тысяч человек с вирусом иммунодефицита. Пройти тестирование можно до 27 июля, а 28-го специалисты Центра СПИД и волонтеры отправятся в спецвагоне-лаборатории в Красноярск.

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