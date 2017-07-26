Автор: Марина Беклемишева

Краеведческий музей, артефакты: выпуск №16

Опубликовано: 26.07.2017 17:19

Голос России, звонкий и неотъемлемый атрибут "бойкой птицы-тройки" - поддужный колокольчик. Тройка лошадей, несущаяся по бескрайним просторам, - самый яркий символ загадочной и широкой русской души. В фондах Иркутского областного краеведческого музея хранится более 150 таких звонких экспонатов. О самых уникальных в очередном выпуске рубрики "235 артефактов".

"Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?" Николай Гоголь еще в середине XIX века навсегда связал большую страну и лихую упряжку с ее "чудным звоном" колокольчиков. Впервые их стали использовать именно в России на почтовых тройках. "Петр I решил ввести для ямщиков рожок из бычьего рога. Когда тройка подъезжала к населенному пункту, ямщик должен был достать и дудеть в этот рожок. Это было неудобно. И обычно ямщики просто заменяли рожок на обыкновенный свист. За свист пытались наказывать. А вот колокольчик поддужный очень быстро полюбился ямщикам. Во-первых, с ним было веселей в дороге, во-вторых, он позволял избегать столкновения двух экипажей", - рассказывает Светлана Малиновцева, старший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея.

Опытные ямщики могли по звону определить скорость движения своего экипажа. Наряжали на Руси и свадебные тройки. Считалось, что звук поддужного колокольчика оберегает молодую семью от злых духов. Сейчас эти бубенцы можно встретить разве что в антикварных лавках и в музеях. В уникальной коллекции Иркутского краеведческого есть практически все знаменитые производители колокольчиков. Это село Пурих, города Слободской, Павлово, Тюмень и легендарный Валдай. Даже лучшие мастера не могли добиться такой звонкости и тонкости звучания, как у валдайского колокольчика. Один из секретов идеального звука - особый сплав уральских металлов. Уже в конце XIX века в погоне за прибылью валдайские колокольчики активно подделывали. Надпись "Дар Валдая" можно встретить на многих невалдайских изделиях. "Этим грешили финны или шведы. Они считали, что секрет звучания валдайского колокольчика заключается в надписи, которую обычно валдайцы ставили на юбочке. Например, "купи не скупись - езди веселись". Она практически не переводится, ее поймет только русский человек. Они ее копировали. Причем они могли для красоты поменять буквы местами", - говорит Светлана Малиновцева.

В музее хранится пусть сейчас и неприглядный, но очень редкий - подписной - валдайский колокольчик 1802 года. Таких в России осталось не более 20-ти. Какие еще тайны хранит Иркутский краеведческий? Проект "235 артефактов" продолжается на сайте музея и в нашей программе.