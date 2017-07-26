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Автор:
Маргарита Кислицына

"Требуется помощь" Яне Клементьевой

Опубликовано: 26.07.2017 14:27

Изображение Заболевание, которое невозможно победить, но можно контролировать. У 12-летней школьницы из Ангарска Яны Клементьевой сахарный диабет. С этой болезнью девочка живет уже 8 лет. Но с каждым годом лечить недуг становится все сложнее. Сейчас здоровье Яны в опасности. Срочно необходимы материалы для инсулиновой помпы.

Подобно героям известного мультфильма, эмоции ангарчанки Яны на бумаге обретают человеческий облик. Просьбу психолога нарисовать карту внутренней страны 12-летняя  девочка выполняет с удовольствием. А вот рассказать о своих реальных проблемах - задача не из легких. Связаны эти проблемы со здоровьем. В четыре года у Яны обнаружили сахарный диабет первого типа. Глюкоза в крови у ребенка превышала норму в несколько раз. Подобрали дозировку инсулина. Но, несмотря на частые уколы, остановить скачки сахара не удавалось. Несколько раз маленькая девочка теряла сознание. Пока благодаря неравнодушным жителям Приангарья у нее не появилась инсулиновая помпа. "Ой, это намного облегчило жизнь ребенку и мне облегчило жизнь, потому что не надо прибегать к ней в школу на обед, измерять уровень сахара и подкалывать это все", - рассказывает Анна Клементьева, мама Яны.

Теперь маме Яны даже сложно представить, что когда-то дочке снова придется перейти на постоянные уколы. Но дорогостоящие расходные материалы для инсулиновой помпы закончатся со дня на день, а средств на новые у родителей нет. Живут Клеменьевы на скромную зарплату отца семейства. Пенсию ребенка тратят на тест-полоски и дополнительные медикаменты. "Сумма расходных материалов составляет 162 тысячи. Часть этих средств "Русфонду" уже удалось собрать, но нам не хватает 149 тысяч", - сказала Татьяна Козьмина, руководитель бюро "Русфонда" в Иркутской области.

Помочь Яне Клементьевой из Ангарска может каждый. Проще всего это сделать, отправив СМС со словом "ДЕТИ" на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей.

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"Требуется помощь" Яне Клементьевой
Анонимный посетитель 26 июля 2017 г., 21:44
 
Сообщений: 52244
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=67590
 
Анонимный посетитель 26 июля 2017 г., 21:44
 
Сообщений: 52244
Регистрация: 01.01.2010

Петр писал(а):
Хорошо бы дать номер кредитки мамы или папы...
 
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