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Автор:
Виктория Малая

В Вихоревке готовятся к холодам

Опубликовано: 26.07.2017 14:21

Изображение Зимний сезон должен пройти без срывов. В Вихоревке уже готовятся к холодам. Гидравлические испытания теплосетей намечены на первую неделю августа.

Сейчас идут работы по замене двух водогрейных котлов. Они будут готовы к работе в следующем месяце. Это позволит пустить в городском поселении горячую воду. Ее не было с начала лета. Отопительный сезон стартует ориентировочно в середине сентября. И на первое время два котла обеспечат комфортную температуру в домах и социальных учреждениях. "Двух котлов будет достаточно на отопление и горячую воду в сентябре и октябре месяце. А в моменты, когда уже наступают более морозные дни, пиковые нагрузки, подключается третий котел. И четвертый подключается крайне редко, в морозы за сорок", - сообщила Анна Попова, и.о. главы Вихоревского городского поселения.

Несмотря на проведенные работы, пока в Вихоревке сохраняется режим ЧС. Так как в начале июля осмотр выявил неготовность объектов теплоснабжения к нагрузке. Из областного бюджета дополнительно выделили свыше 40 миллионов рублей. Они поступят в городское поселение в начале августа. Также из аварийного запаса выделено котельное и вспомогательное оборудование на сумму более 21 миллиона рублей.

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