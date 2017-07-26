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Автор:
Николай Бессонов

Пешеходные зоны улицы Коммунистической в Иркутске приведут в порядок

Опубликовано: 26.07.2017 14:19

Изображение Берегите ноги! Отголоски строительства Академического моста до сих пор ощущают жители улицы Коммунистической в Иркутске. Они ожидали, что и их частному сектору хоть что-то перепадет от большой стройки. Оказалось, надеялись напрасно.

Жители улицы Коммунистическая несколько лет терпеливо переносили строительство развязок Академического моста. После окончания стройки им обещали благоустроить прилегающую к дороге территорию: сделать ливневку и тротуары, уложить асфальт. И вот уже три года, как строительство закончили, а обещанного люди так и не увидели. С каждым днем становится только хуже: асфальт, который был здесь до большой стройки, разрушили, когда прокладывали кабель. А еще потоки несут мусор, щебень и грязь. Все это оказывается на участках. Как пояснили нам в городской администрации, обязательства во время строительства Академического моста подрядчик выполнил полностью и обвинять его в недоработке нет оснований. А жителям частного сектора помогут в следующем году. "Специалисты выезжали на место. То есть объемы работ определены. При формировании бюджета на 18-й год будут эти работы учтены", - сообщил Руслан Батраченко, начальник департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска.

А пока в порядок приведут пешеходные зоны. В ближайшее время рытвины засыплют, по обочинам пройдет грейдер. В целом на следующий год бюджет ремонта тротуаров в Иркутске уже прикинули. На эти цели запланируют около 70 миллионов рублей.

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