Автор: Внеш. корр.

"Разговор о важном" от 25.07.2017

Опубликовано: 25.07.2017 21:22

Недвижимость до сих пор остается для большинства понятным вариантом инвестировать свои накопления. Спрос на жилье в Иркутске остается высоким. В условиях нестабильной экономики люди вкладывают накопления в квадратные метры, не имея другой альтернативы. О том, как правильно взять ипотеку и не прогадать, мы сегодня будем говорить с Татьяной Ушковой- заместителем председателя правления Абсолют Банка. Эта кредитная организация входит в топ-10 ведущих ипотечных банков страны. На днях Абсолют Банк открыл в Иркутске свой ипотечный центр.

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