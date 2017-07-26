виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+23
Ср
день
+22/+24
Ср
вечер
+17/+19
Чт
ночь
+13/+15

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.8185
Евро/Рубль:
  69.7005

По данным ЦБР (2017.07.26)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 25.07.2017 (66.77)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

В областной центр прибыл спецвагон, в котором можно узнать свой ВИЧ-статус

Опубликовано: 25.07.2017 19:19

Изображение Специальный вагон в составе поездов дальнего следования курсирует по России. Свой путь она начал во Владивостоке. А сегодня прибыл в Иркутск из Улан-Удэ. Такой вагон - это специализированная лаборатория и профилактический кабинет. Во время движения сдать анализы могут пассажиры. А на крупных остановках к участию приглашают жителей и гостей городов. Тесты и консультации анонимные. Три дня вагон будет находиться в столице Восточной Сибири. А 28 июля в составе поезда "Иркутск-Адлер" отправится в Красноярск.

Олег Салагай, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций: Сегодня в мире с ВИЧ живут примерно 37 миллионов человек. Примерно 900 тысяч человек живут с ВИЧ в нашей стране. За время акции, а Иркутск у нас стал 4 городом в акции, тест сдали уже более 2,5 тысяч человек. Тест можно сдать во время движения поезда, тест можно сдать на станции, тест можно сдать на вокзале.

Ирина Ежова, председатель думы г.Иркутска: Не один год существует при мэре города межведомственный центр, где собираются специалисты СПИД-центра, инфекционной больницы, онкологии, туберкулеза. Такое взаимодействие очень важно в жизни города для того, чтобы нам всем вместе победить ту чуму XXI века.

До конца рабочей недели на привокзальной площади, около второго подъезда, будет работать передвижной пункт для медицинского обследования. Сегодня в Прибайкалье проживает больше 35 тысяч человек с вирусом иммунодефицита в организме. В целом акция Министерства здравоохранения охватывает 24 субъекта, где доля людей, живущих с ВИЧ, превышает средние показатели по стране.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5987849235535 Sec.