Автор: Альфия Еремеева

В областной центр прибыл спецвагон, в котором можно узнать свой ВИЧ-статус

Опубликовано: 25.07.2017 19:19

Специальный вагон в составе поездов дальнего следования курсирует по России. Свой путь она начал во Владивостоке. А сегодня прибыл в Иркутск из Улан-Удэ. Такой вагон - это специализированная лаборатория и профилактический кабинет. Во время движения сдать анализы могут пассажиры. А на крупных остановках к участию приглашают жителей и гостей городов. Тесты и консультации анонимные. Три дня вагон будет находиться в столице Восточной Сибири. А 28 июля в составе поезда "Иркутск-Адлер" отправится в Красноярск.

Олег Салагай, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций: Сегодня в мире с ВИЧ живут примерно 37 миллионов человек. Примерно 900 тысяч человек живут с ВИЧ в нашей стране. За время акции, а Иркутск у нас стал 4 городом в акции, тест сдали уже более 2,5 тысяч человек. Тест можно сдать во время движения поезда, тест можно сдать на станции, тест можно сдать на вокзале.

Ирина Ежова, председатель думы г.Иркутска: Не один год существует при мэре города межведомственный центр, где собираются специалисты СПИД-центра, инфекционной больницы, онкологии, туберкулеза. Такое взаимодействие очень важно в жизни города для того, чтобы нам всем вместе победить ту чуму XXI века.

До конца рабочей недели на привокзальной площади, около второго подъезда, будет работать передвижной пункт для медицинского обследования. Сегодня в Прибайкалье проживает больше 35 тысяч человек с вирусом иммунодефицита в организме. В целом акция Министерства здравоохранения охватывает 24 субъекта, где доля людей, живущих с ВИЧ, превышает средние показатели по стране.

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