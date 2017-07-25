Автор: Внеш. корр.

Старые электрические столбы на Юности будут демонтированы

Опубликовано: 25.07.2017 18:51

Новый асфальт появился, а старые проблемы остались. На острове Юность электрические столбы стоят прямо посреди проезжей части. Фото опубликовали в соцсетях. В комментариях многие пользователи шутили над ситуацией. Однако на фото не видно, что новые столбы уже установлены. Осталось только демонтировать старые.

Как пояснили в администрации, работы идут в плановом режиме. Там уже устанавливают новую ветку освещения. На очереди демонтаж электрических столбов и проведение электричества к новым проводникам. "Чтобы не тратить время, мы все-таки решили заасфальтировать. То есть работы пока проведены по асфальтированию нижнего слоя покрытия. То есть мы старую ветку, получается, демонтируем, переустройство кабельной линии переведем на новую ветку, установим новое освещение, демонтируем эти старые опоры, заделаем ямы. И сделаем уже устройство верхнего слоя покрытия", - сообщил Руслан Батраченко, начальник департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска.

Наблюдательным автолюбителям советуют набраться терпения. Старые электрические опоры демонтируют в течение недели.