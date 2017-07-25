Автор: Внеш. корр.

Ультрамарафонец Александр Капер добрался до Иркутска

Опубликовано: 25.07.2017 17:48

25 пар кроссовок нужно, чтобы пробежать от Москвы до Пекина. Российский бегун-путешественник Александр Капер добрался до Иркутска. Он уже пересек 52 региона страны, впереди Монголия и Китай. О том, почему человеку не сидится на месте и каковы истинные мотивы русского Фореста Гампа, расскажем в следующем материале.

"Я много где бегал. Я бегал на Сахалине, бегал в Хабаровске, в Приморье, бегал по Чечне. В Чувашии, в Казани, в Санкт-Петербурге, в Москве. Но где бы я ни бегал, меня не покидает одно чувство, что мы один большой, мощный, сильный народ", - говорит Александр Капер, ультрамарафонец.

Большой и сильный народ начинается с принципиальных и сильных людей, таких как Александр Капер. Человеку за 30, а он бежит. Причем бежит так, как никто у нас в стране. Прошлой весной мужчина преодолел полторы тысячи километров от Самары до Москвы. Но ультрамарафонцу мало России, теперь он замахнулся на международный проект. Вот уже 144 дня минуло со старта в Москве, за плечами 52 региона. Впереди Монголия и Китай. Расстояния атлет привык считать не в километрах, а в истоптанных кроссовках. "По сути дела, я убил 7 пар кроссовок вот такого формата. Мы их отдали в Новосибирске ребятам, ну крутым ребятам, которые занимаются починкой обуви. Одна пара кроссовок проходит порядка 500 км, может быть, 600. У меня плюс какой? В том, что кроссовки я очень часто меняю", - рассказывает Александр Капер.

В каждом городе Александр встречается с детьми. Своим примером показывает, что смелые цели нужно ставить и добиваться их. Сибиряк по происхождению, он и сам не привык сдаваться. И в одиночку хочет изменить мир. Точнее, отношение мира к русским людям. "Один из главных смыслов социальных - это разрушение негативного стереотипа, который сложился о русских людях. Поскольку многие считают, особенно на западе, русские люди ассоциируются с "Боярышником", асоциальным образом жизни. На самом деле мы умеем дружить, на самом деле ради дружбы мы готовы совершать безумные поступки, и к моему забегу сегодня присоединились более 4000 человек", - сказал Александр Капер.

Все свои похождения Александр Капер снимает на видео и делает фильм о нашей стране. Главный герой в нем вовсе не сам Александр, а простые люди, готовые чего-то добиваться. Или хотя бы пробежать несколько метров с ним вместе.