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Автор:
Ирина Белогривая

Кружечный двор появится в "Тальцах"

Опубликовано: 25.07.2017 17:38

Изображение Выпить чаю и послушать истории о питейных заведениях XVII века. Для посетителей в архитектурно-этнографическом музее "Тальцы" готовят новую экспозицию. На следующей неделе там откроется кружечный двор.

Это здание называется кружечный двор. В старину такие были практически в каждом городе. В "Тальцах" решили воссоздать традицию. Кружечные дворы - это что-то вроде современных баров или кафе. Горячительные напитки здесь продавали исключительно ведрами или кружками. Отсюда и название.

В тальцинском кружечном дворе всех посетителей будут угощать чаем из сибирских дикоросов: чабрец, саган-дайля, листья дикой малины. А к чаю сушки. В Илимском остроге здание кружечного двора расположилось в его экспозиции - питейное заведение появилось в XVII веке. Спиртное сюда поначалу поставляли из европейской части страны. А в 1706 году заработал местный винокуренный завод. "Мы находимся в сенях кружечного двора. Здесь располагались бочки десятиведерные. В этих бочках находилось спиртное - спирт и пиво. Это было хранилище", - рассказывает Елена Колганова, заместитель директора по науке архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Кружечные дворы были государевыми и содержались за счет царской казны. Впрочем, питейные заведения себя с лихвой окупали и были одним из основных видов доходов бюджета государства. Конечно, в кабаках шли на любые хитрости и придумывали разные увеселения, чтобы люди больше пили. "Здесь обменивались информацией различной за небольшой кружечкой винца. Играли в карты, играли в кости", - говорит Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Здесь собирались, как правило, мужчины. Женщинам из зажиточных семей посещать такие места запрещалось. Сохранились свидетельства, что сюда приходили крестьянки.

Пили здесь много, не закусывая. Но для особо буйных было свое наказание. Для него использовали клин. Его засовывали разбушевавшемуся человеку в рот и веревками завязывали за головой.

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