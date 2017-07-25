Автор: Виктория Малая

В Иркутске кардиохирурги провели сложнейшую операцию новорожденному мальчику

Опубликовано: 25.07.2017 17:33

Как вылечить сердце, которое начало биться совсем недавно, но уже имеет тяжелые патологии? В областной больнице Иркутска сегодня провели сложнейшую операцию новорожденному мальчику. Наши кардиохирурги работали в паре со специалистами из знаменитого кардиоцентра Петербурга.

На операционном столе очень маленький пациент. Мальчику Косте сегодня 14 дней. Целых три порока сердца у малыша обнаружили, когда он находился еще в утробе матери. Беременную женщину из Ангарска сначала направляли рожать в Томск, но потом в Иркутске сказали: справимся сами.

Сегодня иркутские кардиохирурги работают вместе с коллегами из Санкт-Петербурга. Раньше у нас подобные операции при такой патологии с искусственным кровообращением не проводили. Оперировали более простым способом. Теперь будут делать так, как это выполняют в федеральных центрах. Тем более потребность есть. Патология редкая, но все же выявляется она ежегодно. "Эти пациенты нуждаются в быстрой, срочной операции. У них другого выхода нет, без операции они умрут. Поэтому сколько бы их ни было, а они рождаются в Иркутске ежегодно - 4-5 человек, им нужно помогать, нужно спасать. Мы будем это делать", - говорит Владимир Медведев, заведующий отделением детской кардиохирургии ИОКБ.

Операция сложная и длительная по времени. Часть вмешательства выполняют при гипотермии - охлаждении организма пациента. Это нужно для сохранности мозга ребенка. Кардиохирурги говорят: главное - сделать все вовремя. Саму операцию в первые дни жизни, а наблюдение начать гораздо раньше. "Наша совместная работа и заключается в том, чтобы определить эти параметры, определить эти возможности, наладить взаимодействие между кардиологами, акушер-гинекологами, неонатологами всей страны. Выявлять у беременных женщин патологию, приводить их в тот стационар, в котором смогут выполнять эти операции в срочном порядке. В срочном, но плановом порядке. И тем самым мы, конечно, повлияем на детскую смертность в регионе", - сказал Рубен Мовсесян, главный детский кардиохирург Санкт-Петербурга.

Сейчас идет речь о создании специального общества детских сердечнососудистых хирургов России. Ну а у маленького Кости впереди период восстановления и все шансы на полноценную жизнь.