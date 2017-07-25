виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+18
Ср
ночь
+11/+13
Ср
утро
+16/+18
Ср
день
+23/+25

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.6572
Евро/Рубль:
  69.4708

По данным ЦБР (2017.07.25)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 24.07.2017 (67.5)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

В Иркутске кардиохирурги провели сложнейшую операцию новорожденному мальчику

Опубликовано: 25.07.2017 17:33

Изображение Как вылечить сердце, которое начало биться совсем недавно, но уже имеет тяжелые патологии? В областной больнице Иркутска сегодня провели сложнейшую операцию новорожденному мальчику. Наши кардиохирурги работали в паре со специалистами из знаменитого кардиоцентра Петербурга.

На операционном столе очень маленький пациент. Мальчику Косте сегодня 14 дней. Целых три порока сердца у малыша обнаружили, когда он находился еще в утробе матери. Беременную женщину из Ангарска сначала направляли рожать в Томск, но потом в Иркутске сказали: справимся сами.

Сегодня иркутские кардиохирурги работают вместе с коллегами из Санкт-Петербурга. Раньше у нас подобные операции при такой патологии с искусственным кровообращением не проводили. Оперировали более простым способом. Теперь  будут делать так, как это выполняют в федеральных центрах. Тем более потребность есть. Патология редкая, но все же выявляется она ежегодно. "Эти пациенты нуждаются в быстрой, срочной операции. У них другого выхода нет, без операции они умрут. Поэтому сколько бы их ни было, а они рождаются в Иркутске ежегодно - 4-5 человек, им нужно помогать, нужно спасать. Мы будем это делать", - говорит Владимир Медведев, заведующий отделением детской кардиохирургии ИОКБ.

Операция сложная и длительная по времени. Часть вмешательства выполняют при гипотермии - охлаждении организма пациента. Это нужно для сохранности мозга ребенка. Кардиохирурги говорят: главное - сделать все вовремя. Саму операцию в первые дни жизни, а наблюдение начать гораздо раньше. "Наша совместная работа и заключается в том, чтобы определить эти параметры, определить эти возможности, наладить взаимодействие между кардиологами, акушер-гинекологами, неонатологами всей страны. Выявлять у беременных женщин патологию, приводить их в тот стационар, в котором смогут выполнять эти операции в срочном порядке. В срочном, но плановом порядке. И тем самым мы, конечно, повлияем на детскую смертность в регионе", - сказал Рубен Мовсесян, главный детский кардиохирург Санкт-Петербурга.

Сейчас идет речь о создании специального общества детских сердечнососудистых хирургов России. Ну а у маленького Кости впереди период восстановления и все шансы на полноценную жизнь.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.5179219245911 Sec.