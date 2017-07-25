виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+18
Ср
ночь
+11/+13
Ср
утро
+16/+18
Ср
день
+23/+25

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.6572
Евро/Рубль:
  69.4708

По данным ЦБР (2017.07.25)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 24.07.2017 (67.5)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Алексей Келэвро

Склад с алкоголем сомнительного качества обнаружили сотрудники полиции в Иркутске

Опубликовано: 25.07.2017 17:25

Изображение В техническом помещении хранились более 3,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и канистры с веществом для наружного применения, а также уже готовые бутылки с различным алкоголем. На месте обнаружили и поддельные акцизные марки разных наименований.

Следователи склонны полагать, что товар готовили для дальнейшей реализации. Задержан и предполагаемый владелец подпольного бизнеса. Это 59-летний местный житель. Сейчас он находится под домашним арестом. Если его вина будет доказана, ему грозит 6 лет тюрьмы. Всего в Приангарье с начала года сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято свыше 500 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5411031246185 Sec.