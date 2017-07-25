Автор: Алексей Келэвро

Склад с алкоголем сомнительного качества обнаружили сотрудники полиции в Иркутске

Опубликовано: 25.07.2017 17:25

В техническом помещении хранились более 3,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и канистры с веществом для наружного применения, а также уже готовые бутылки с различным алкоголем. На месте обнаружили и поддельные акцизные марки разных наименований.

Следователи склонны полагать, что товар готовили для дальнейшей реализации. Задержан и предполагаемый владелец подпольного бизнеса. Это 59-летний местный житель. Сейчас он находится под домашним арестом. Если его вина будет доказана, ему грозит 6 лет тюрьмы. Всего в Приангарье с начала года сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято свыше 500 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

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