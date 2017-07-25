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Автор:
Алексей Келэвро

14-летних девочек доставили в больницу с тяжелым алкогольным отравлением

Опубликовано: 25.07.2017 17:23

Изображение В Ивано-Матренинскую детскую больницу доставлены две 14-летние девушки. Их нашли в одном из иркутских дворов в бессознательном состоянии, вызванном алкогольным опьянением. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Однако детей поставят на учет в полицию. Специально для предотвращения подобных случаев сотрудники правопорядка выходят в ежедневные рейды, а персонал увеселительных заведений готов отказаться от денег, которые тянут детские руки в обмен на бутылку со спиртным.

Как страшный сон вспоминают свое прощание с друзьями эти пациентки Ивано-Матренинской больницы. Девушки были доставлены с тяжелым отравлением спиртным. Помнят, как открыли литровую бутылку водки, сделали несколько коктейлей. Спустя час их обнаружили на лавочке без сознания.

- Пластиковые стаканы, в них вот столько водки, все остальное пепси.

- Почему пили на улице, а не пошли в кафе?

- 14-летних кто пустит? Нам даже не дадут ничего.

Действительно купить алкоголь в ресторане или кафе, если тебе нет 18, проблематично. Как и в магазинах, здесь при заказе спиртного, если гость выглядит слишком уж молодо, без удостоверения личности алкоголь не продадут.

А в некоторые заведения могут и вовсе не пустить без сопровождения взрослых. Охрана при входе проверяет документы. Говорит, пьяный подросток страшнее опасного рецидивиста. Зачастую несовершеннолетние, пользуясь тем, что к ним не может быть применена сила, и даже закон к ним по сути лояльней, ведут себя крайне вызывающе и агрессивно. Нередко под действием алкоголя, теряя чувство ответственности, пьяные подростки могут даже убить.

В Иркутске ежедневно сотрудники ПДН проводят профилактические рейды, проверяют увеселительные заведения. Если обнаруживают, что несовершеннолетним продают алкоголь,  владельцам грозит административный штраф от 30 тысяч до полумиллиона рублей. А при повторном инциденте могут отозвать лицензию на продажу спиртного.

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